Maisa Silva fala sobre os seus dias no Qatar: Não conheci nada além de aeroporto, hotel, estádio e metrô

Maisa Silva está acompanhando, ao lado dos seus pais, os jogos da seleção brasileira no Qatar e compartilhando alguns momentos em suas redes sociais.

Em sua conta do Twitter, a apresentadora e atriz revelou que não conheceu nada no país. Segundo ela, sua rotina está sendo aeroporto, hotel, estádio e metrô.

Sinto decepcionar vocês mas não conheci NADA além de aeroporto-hotel-estádio-metrô. Eu estou vindo só pras partidas então chego no dia do jogo, me arrumo e vou direto. Depois da partida eu volto para o hotel pra dormir e vazo no dia seguinte (fazendo isso agora inclusive). Estou ficando em Dubai, explicou.

Maisa também interagiu com os seus seguidores e quis saber se eles gostariam de ver fatos sobre a Copa:

Eu avisei nos stories que aqui em Doha não rolaria aquela parada de mostrar fatos históricos que nem eu sempre faço, etc… vai ser um conteúdo 100% copa mesmo hahahah. Pro próximo jogo tô pensando em gravar alguns fatos sobre a Copa! Querem?