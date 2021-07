MAIS UM INCÊNDIO URBANO MOBILIZOU HERÓIS ANÔNIMOS

O município de Lábrea no sul do Amazonas, vive momentos difíceis, por conta da onda de calor e incêndios que vem ocorrendo na zona urbana do município.

A falta de bombeiros, e equipamento especiais para o combate ao fogo, deixa milhares de famílias com medo, de uma hora para outra, perder tudo o que tem em poucos minutos, em caso de um incêndio repentino.

Na tarde desta quinta-feira, toda a cidade observou mais um incêndio, que prejudicou famílias atingidas.

Com este já são três nos ultimos 10 dias, só na zona urbana da cidade.

Você sabia que Lábrea é o município que mais foco de incêndios apresentou em 2021. Os dados são do controle nacional do Meio Ambiente.

É preciso reconhecer a participação de pessoas anônimas que se arriscaram para salvar o patrimônio das famílias atingidas pelo fogo na cidade. Policiais militares mesmo de folgas se empenharam na salvaguarda de vidas durante momentos de desespero. Em nome do CB PM Fran Campos parabenizamos o empenho de todos. Precisamos pontuar também o caminhão pipa do empresário Orisvaldo “Bode” que disponibilizou seu caminhão imediatamente para apagar as chamas das ocorrências.