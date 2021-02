Mais três pacientes recuperados da Covid-19 em Goiânia retornam a Manaus

Com a chegada deles, sobe para 105 o número total de pessoas do Amazonas que receberam alta após tratamento em hospitais de outros estados

Três pacientes recuperados da Covid-19, que estavam em tratamento em Goiânia (GO), retornaram a Manaus na manhã deste domingo (31/01). Com a chegada deles, sobe para 105 o número total de pessoas do Amazonas que receberam alta após tratamento em hospitais de outros estados.

Os três desembarcaram do mesmo voo às 10h35 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, após uma escala no Eeroporto Internacional de Brasília (DF). Dentre eles estava a dona Maria de Fátima Façanha, de 68 anos. Ela disse se sentir agradecida por poder retornar para casa.

“Foi muito difícil para recuperar, essa é uma doença terrível. Mas eu estou feliz porque consegui voltar”, afirmou emocionada dona Maria de Fátima. “Fiz os exames e o médico constatou que eu não estou mais com o corona, só as sequelas como falta de ar, até na hora de almoçar. Vou ter que tratar”, reforçou.

Além dela, retornaram para casa Daniel Lopes de Moraes e David dos Santos Fernandes. Todos foram recepcionados e levados para suas residências por equipes do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que também prestam apoio psicossocial aos pacientes nas cidades onde fazem tratamento.

A transferência de pacientes para tratamento contra a Covid-19, em hospitais de outros estados brasileiros, é resultado de uma força-tarefa montada pelo Governo do Amazonas junto com o Governo Federal. Atualmente, 372 pessoas do Amazonas estão em recuperação contra a doença em 15 estados da Federação.

FOTOS: Lucas Silva/Secom