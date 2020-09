Mais de 90% dos amazonenses aprovam ações da Base Arpão

Uma pesquisa de satisfação realizada pela Ouvidoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) mostrou mais de 92% de aprovação da população em relação à atuação da Base Fluvial Arpão, inaugurada há pouco mais de um mês para operações policiais no rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Durante a pesquisa com pessoas nas imediações da Feira da Manaus Moderna e do Porto de Manaus, no dia 27 de agosto, das 440 pessoas ouvidas, 325 (73,86%) consideraram a atuação do instrumento de combate ao crime, narcotráfico e biopirataria, nos rios do Amazonas, como ótima. Outras 81 pessoas (18,41%) classificaram a atuação como boa.

Entre as perguntas feitas no formulário da pesquisa, houve destaque para o tratamento dos agentes de segurança durante as abordagens para com os cidadãos que utilizam o transporte fluvial e as denúncias de biopirataria nas áreas dos municípios de Codajás, Japurá e Maraã.

Base Arpão – Lançada pelo governador Wilson Lima para combater o narcotráfico, a pirataria e os crimes ambientais na região do rio Solimões, a Base Fluvial Arpão completa seu primeiro mês de atuação em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Nesse período, os policiais prenderam 27 infratores e três adolescentes e efetuaram apreensões de entorpecentes e crimes ambientais que totalizam prejuízo de mais de R$ 4,2 milhões ao crime organizado.

Projeto inédito criado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a base conta com um efetivo de policiais civis entre delegados, investigadores e escrivães, militares dos batalhões especializados da Polícia Militar do Amazonas, Polícia Federal, perícia criminal, Corpo de Bombeiros, Força Nacional e servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Fotos: Carlos Soares/SSP-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM): Tabajara Moreno (3652-2022 e 99210-8956) e Jhemisson Marinho (98274-1234). E-mail: [email protected]