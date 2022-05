Mais de 8 mil estudantes garantiram Passe Livre Estudantil na ações do Governo Presente

Ações ocorrem aos sábados, com participação de todas as secretarias

Mais de 8 mil estudantes garantiram o cartão do Passe Livre Estudantil nas ações do Governo Presente. A atualização de dados e emissão do cartão são feitas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). A ação deste sábado (30/04) ocorreu na Escola Estadual Coronel Pedro Câmara, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, de 8h até as 14h.

Desde o início das ações na capital, o Seduc Atende – serviço de informação da Secretaria de Educação – já realizou mais de 8 mil atendimentos, sendo atualizações, entregas e emissões do benefício estudantil. A média é de 1,5 mil atendimentos por ação.

A secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça, reforçou a importância de realizar esta iniciativa e levar o benefício para todos os estudantes da rede pública da capital e do interior.

“Nós trazemos para a comunidade serviços de auxílio e necessidades em relação à educação. Com esta parceria do Seduc Atende com o Sinetram, pretendemos continuar as ações nas demais zonas da capital. O Passe Livre é um benefício que ajuda muitos estudantes da rede e nós nos sentimos honrados em poder estar sendo essa ponte para a educação”, reforça a secretária.

A gerente do Seduc Atende, Márcia Cavalcante, explica que o serviço foi pensado para facilitar a resolução de problemas cadastrais, a ida e vinda das escolas e entre outros tópicos voltados aos estudantes.

“Com essa iniciativa, temos como auxiliar, levar essa praticidade que é o Passe Livre aos alunos, visando assim a não evasão escolar, e a ida e vinda dos estudantes para a escola de forma mais fácil e com segurança”, diz Márcia.

Beneficiado – O estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Danivan Nascimento, de 36 anos, conta como poder emitir o passe ajuda no seu translado de casa para a escola e reforça que o benefício é um grande ganho para a classe estudantil.

“Percebo que o Passe Estudantil é uma peça fundamental para me auxiliar nessa locomoção e poder chegar na escola, uma vez que moro no bairro Grande Vitória e preciso ir para o Aleixo para realizar os estudos. Eu estava há um ano tendo que ir a pé ou pagando a passagem de ônibus inteira, e com o benefício poderei usar este dinheiro para investir ainda mais nos meus estudos, então agradeço por estarem realizando essa ação”, enfatizou o estudante.

Governo Presente – O Governo Presente é um programa que contempla ações antes realizadas por meio dos programas Muda Manaus e Amazonas Presente, em bairros da capital e em municípios do interior, levando serviços públicos estaduais para mais perto da população.

Estão sendo oferecidos serviços de cidadania, como emissão de documentos; de segurança; e de esporte e cultura; além de atendimentos de saúde, com realização de exames, e ações de fomento, entre outros serviços.

FOTOS: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM