Mais de 65 quilos de drogas são apreendidas durante operação no Amazonas “Veja”

Mais de 65 quilos de drogas foram apreendidos dentro do depósito de uma embarcação, por agentes que atuam na operação Hórus no município de Tabatinga. A ação aconteceu no sábado (23), um homem de 35 anos foi preso.

Em uma revista de rotina na embarcação N/M Voyager V, os policiais localizaram 13 tabletes de pasta base dentro do depósito de materiais de um pintor da embarcação. Ao ser questionado sobre o material ilícito, o homem de 35 anos confessou que era o responsável pela droga.

Os agentes continuaram a revista pela embarcação e encontraram mais porções de drogas em mochilas que estavam no porão do barco. Ao todo, durante a ação, os policiais apreenderam dois quilos de cocaína, um quilo de maconha e 62 quilos de pasta base de cocaína, totalizando 63,3 quilos de entorpecentes apreendidos.

O pintor, além de toda a droga apreendida, foi levado à sede da Polícia Federal no município.