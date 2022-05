Mais de 63 mil candidatos se inscreveram para concurso público do Detran Amazonas

No dia 9 de maio serão definidos locais de provas; certame acontece dia 15 de maio

O concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está confirmado para o próximo dia 15 de maio, domingo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame, 63.063 pessoas se inscreveram na seleção pública. Os locais de prova serão divulgados na próxima segunda-feira (09/05).

Ao todo, o concurso do Detran-AM oferece 183 vagas para cargos de Nível Médio e Superior. Os mais procurados foram para o de Técnico Administrativo (35.754), Agente de Trânsito (11.338) e Técnico Vistoriador de Veículos (4.400). O menos buscado foi para Médico com Especialização em Medicina de Tráfego, com apenas 15 inscritos.

A convocação para a prova objetiva e discursiva será nesta sexta-feira (06/05), e a divulgação dos locais será publicada na próxima segunda (09/05). Todas essas informações estarão disponíveis na área do candidato, no site do IBFC (www.ibfc.org.br).

As provas serão realizadas no dia 15 de maio, domingo, em Manaus e nos municípios de Eirunepé, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé, respectivamente distantes 1.160, 590, 369, 1.108 e 523 quilômetros da capital.

A prova objetiva é ofertada para todos os cargos, a discursiva apenas nível superior, ambos em caráter eliminatório e classificatório. A avaliação de Títulos é voltada ao nível superior e seguirá a etapa classificatória, o Teste de Aptidão Física (TAF), atenderá somente a função de Agente de Trânsito na fase eliminatória.

Aprovação – Os candidatos aprovados serão nomeados por ato do chefe do Poder Executivo estadual para atuar em qualquer unidade do Detran-AM, em todo o estado, segundo ordem de classificação.

Além dos 183 classificados, o Detran Amazonas vai inserir os demais candidatos em um cadastro de reserva.

FOTO: Divulgação/Detran-AM