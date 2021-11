Mais de 500 veículos são leiloados pelo Detran-AM

Certame foi realizado em outubro, de maneira virtual, no site da empresa leiloeira credenciada

No terceiro leilão de 2021, realizado nos dias 14 e 15 de outubro, de maneira virtual, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) conseguiu leiloar 540 veículos, sendo 500 motos e 40 carros. O órgão havia disponibilizado 600 veículos para o certame, mas precisou retirar alguns devido a restrições judiciais.

A disputa pelos veículos do certame foi grande. Segundo o leiloeiro oficial, foram realizados diversos lances, em média, 15 por lote. O veículo mais disputado foi uma picape modelo S10, ano 2018. Ela foi arrematada por R$ 68 mil. De acordo com a tabela da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe), esse modelo de veículo é vendido no mercado por mais de R$ 100 mil.

“Foi muito positivo o resultado do último leilão. Tivemos 540 lotes em oferta, sendo 100% vendidos”, comemorou Wesley Silva, leiloeiro oficial do certame.

O dinheiro arrecadado com o leilão será usado para a quitação das dívidas desses veículos com o Detran Amazonas. A maioria das pendências é relativa a licenciamento em atraso.

Próximo leilão – O último leilão de 2021 do Detran Amazonas está previsto para o mês de dezembro. A quantidade de veículos ainda não foi definida, mas estima-se que devem ser disponibilizados, aproximadamente, 320 lotes entre carros e motos.

“Em breve iremos publicar o edital com as regras e os veículos que irão a leilão. Qualquer pessoa pode ter acesso pelo site do Detran Amazonas”, explicou Gleice Barros, coordenadora da Comissão de Leilão do Detran-AM.

FOTOS: Arquivo/Detran-AM