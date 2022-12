Mais de 400 quilos de drogas são apreendidos durante operação Carga Pesada

No início da tarde desta terça-feira (29/11), agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), encontraram mais de 400 quilos de drogas durante a operação Carga Pesada, deflagrada no bairro São José l, na zona leste de Manaus. Um homem foi preso durante a ação.

A droga estava escondida no fundo de uma lancha que, no momento da abordagem, estava sendo transportada por um caminhão. A ação contou ainda com o apoio de agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ao todo, a polícia apreendeu 369 tabletes de maconha tipo skunk e oito garrafas de Oxi, totalizando 410 quilos de entorpecentes.

De acordo com o diretor do Neot, Victor Mansur, os agentes abordaram um caminhão guincho que estava transportando uma lancha. Ao ser indagado, o responsável pela embarcação confessou que havia drogas escondidas no interior da lancha.

“O Neot estava realizando a operação Carga Pesada e, no deslocamento de uma das nossas equipes, identificamos esse caminhão guincho carregando uma lancha”, explicou o diretor.

No momento em que os agentes do Neot notaram algo suspeito, acionaram os agentes da Seaop para dar apoio na ação. Segundo o secretário da Seaop, major Heber Ribeiro, um colombiano era o responsável pelos entorpecentes.

“A equipe fez o acompanhamento do guincho em um local seguro, após isso retiramos os três ocupantes do veículo e fizemos uma consulta onde foi constatado que o colombiano era responsável pelas drogas. Ele confessou que estava transportando os entorpecentes embaixo dos bancos”, relatou o secretário.

Os entorpecentes foram encaminhados para o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Fotos: Tarcísio Heden/SSP-AM