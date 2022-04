Mais de 40 pessoas foram presas durante patrulhamentos realizados pela PMAM no fim de semana “Veja”

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 49 pessoas e apreendeu dois adolescentes durante os patrulhamentos realizados no estado entre a manhã da sexta-feira (15/04) e a madrugada de hoje (18/04). As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Apuí, Amaturá, Iranduba, Maués e Tapauá.

Durante as ocorrências, as guarnições da PMAM ainda apreenderam mais de 500 porções de drogas, dez armas de fogo, 61 munições e mais de R$ 400 em espécie.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam três homens, com idades entre 20 e 22 anos, pelo crime de roubo. A abordagem foi efetuada no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Com eles, os policiais encontraram dois simulacros de arma de fogo. O trio foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Uma guarnição da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prendeu um homem de 22 anos por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um revólver calibre 38 e cinco munições. Ele foi conduzido até o 14º DIP.

Interior

Policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam dois homens, de 20 e 28 anos, por tráfico de drogas, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

A prisão foi efetuada após denúncias informarem a prática do crime. No local, os policiais identificaram os suspeitos e realizaram a revista pessoal, resultando na apreensão de 80 porções de oxi, 80 porções de cocaína e duas porções de maconha, além de uma balança de precisão, dois celulares, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e dinheiro em espécie. A dupla foi conduzida até o 31º DIP.