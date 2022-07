Mais de 258 atendimentos e inúmeras medicações disponível nas comunidades ribeirinhas em Humaitá

Prefeitura Municipal de Humaitá, através da Secretária Municipal de Saúde visitou nesta segunda-feira (25/07) o interior do município, esteve no Lago do Acará e comunidade Santa Civita.

Levando saúde para o interior com uma equipe de profissionais para nas comunidades ribeirinhas

Médica,

Enfermeira

Dentista

ACS

Técnicos

Segundo a coordenação da Atenção Básica, foram mais de 258 atendimentos e inúmeras medicações disponível.

“As visitas as comunidades mais distantes, levando atendimento em saúde, fazem parte do programa da Atenção Básica e as equipes estarão realizando a ações em todas as regiões da cidade” disse o prefeito Dedei Lobo no Instagram

