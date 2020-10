Mais de 200 mulheres vítimas de violência recebem acompanhamento do Ronda Maria da Penha

O Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar do Amazonas, comemora nesta quarta-feira (30/09), o sexto aniversário de sua criação. O programa é voltado à defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar e atua em toda a capital amazonense. Atualmente, 214 mulheres estão sendo acompanhadas em Manaus.

Comandado pela capitã Clésia Franciane, o Ronda Maria da Penha acompanha, por meio de visitas periódicas, mulheres vítimas de violência doméstica que solicitam à Justiça medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

“As medidas protetivas chegam a partir da Delegacia da Mulher ou da Justiça. Nós recebemos esse pedido de acompanhamento e os policiais vão diretamente à casa das vítimas. Vale ressaltar que essas visitas não têm dia nem hora marcados, justamente para prender o agressor, caso ele tente se aproximar da vítima”, afirmou.

Em seis anos, mais de duas mil mulheres foram atendidas pelo Ronda Maria da Penha. O projeto também está chegando a municípios do interior do Amazonas. “Em Parintins, nós já temos policiais capacitados para o atendimento da vítima de violência doméstica, eles foram treinados pelo Ronda Maria da Penha para prestar esse serviço. Já é um progresso muito grande, e nós temos uma lei estadual que prevê que todos os municípios do Amazonas tenham policiais qualificados para exercer essa função”, disse.

A equipe é composta por 19 policiais militares, todos capacitados para atender as mais diversas demandas. As viaturas da unidade são também diferenciadas das demais por terem caracterização própria.

Primeira corrida e caminhada virtual – O Ronda Maria da Penha como forma de evitar aglomerações em grandes eventos, realizará uma corrida virtual em alusão ao seu 6° aniversário. A corrida acontece de 27 de setembro a 04 de outubro e assemelha-se à prática da corrida convencional, porém de forma individual, respeitando, assim, as normas de isolamento social.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada através do www.pm.am.gov.br/corrida. O participante deve divulgar em suas redes sociais a foto do percurso e marcar as seguintes hashtags: #pmam #rondamariadapenha #diganaoaviolenciacontramulher.

Os participantes também podem doar 1kg de alimento não-perecível que será revertido em cestas básicas e doado às acompanhadas mais necessitadas do Ronda. Os alimentos poderão ser entregues na Base do Ronda Maria da Penha, localizada na avenida Sávio Belota, nº 145, bairro Novo Aleixo ou no domingo, dia 4 de outubro, das 6h às 8h, no estacionamento do Alphaville-Ponta Negra.

Fotos: Carlos Soares / SSP-AM