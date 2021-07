Mais de 15,6 mil pessoas disputam vagas para o concurso público do TCE-AM

As inscrições para o concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foram encerradas e 15.659 pessoas vão disputar, nos dias 18 e 25 de agosto, as 40 vagas com provimento imediato. As vagas serão para os cargos de Auditor Técnico de Controle Externo para as áreas de Auditoria Governamental, Auditoria de Obras Públicas, Auditoria de Tecnologia da Informação, e vagas no Ministério Público de Contas, com vencimento de R$ 8.328,77, além de benefícios.

Do total de inscritos, 10.984 irão disputar as 18 vagas para o cargo de Auditoria Governamental, sendo que 2.212 participantes foram inscritos com isenção de pagamento. O cargo terá a proporção de 610 pessoas disputando cada vaga.

No caso das duas vagas para o Ministério Público de Contas, foram 2.155 inscritos, com 348 inscritos com pagamento isento, o equivalente a 1.077 participantes por vaga.

O cargo de Auditoria de Obras Públicas, que possui cinco vagas, contabilizou 1.457 inscritos, sendo 264 de forma isenta, proporção de 291 por vaga.

Já para o cargo de Auditoria de Tecnologia da Informação, que possui 15 vagas, 1.054 foram inscritos, 174 com isenção do pagamento e relação candidato/vaga de 70 candidatos.

Os participantes tiveram entre o dia 21 de maio e 22 de junho para realizar as inscrições.

Requisitos exigidos

Para a área de Auditoria Governamental, o candidato deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para a área de Auditoria de Obras Públicas, o candidato deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer das áreas de formação da Engenharia ou Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para a área de Auditoria de Tecnologia da Informação, o candidato deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em tecnologia da informação, em todas as suas acepções, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Já para o Ministério Público de Contas, o candidato deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Provas serão nos dias 18 e 25 de agosto

No dia 18 de agosto de 8h às 11h serão realizadas as provas para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo na área de Auditoria Governamental e das 14h às 17h para a área de Ministério Público de Contas. A prova será composta por 80 questões, sendo 30 questões de Conhecimentos Básico e 50 questões de Conhecimentos Específicos. Todas as questões terão cinco alternativas.

As provas discursivas serão realizadas em 25 de agosto de 8h às 11h para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo na área de Auditoria Governamental e das 14h às 17h para a área de Ministério Público de Contas.

A Prova Escrita Discursiva será composta de duas questões de qualquer tipo, formuladas pela respectiva FGV, podendo abranger quesitos objetivos, problemas, dissertações, pareceres ou peças processuais, bem como questões do tipo misto. As questões da Prova Escrita Discursiva poderão envolver as seguintes disciplinas: Controle Externo, Administração Financeira e Orçamentária, Auditoria e Controle da Administração, Direito Constitucional e Direito Administrativo e Transparência da Administração Pública.

Já para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo nas áreas de Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia da Informação, a Prova Escrita Objetiva será realizada, em dois dias, 18 de agosto de 2021 e 25 de agosto de 2021, das 14h às 17h para as áreas de Auditoria de Tecnologia da Informação e Auditoria de Obras Públicas.

Serão 120 questões, sendo 60 questões de Conhecimentos Básicos aplicadas no primeiro dia de prova e 60 questões de Conhecimentos Específicos aplicadas no segundo dia de prova. Todas as questões terão cinco alternativas