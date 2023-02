O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou nesta sexta-feira (24) que mais de 1,5 milhão de beneficiários serão excluídos do Bolsa Família em março de 2023 por não preencherem m os requisitos do programa.

Mais de 1,5 milhão de pessoas serão excluídas do Bolsa Família em março, diz ministro

A expectativa do governo é que 2,5 milhões de benefícios sejam cancelados.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou nesta sexta-feira (24) que mais de 1,5 milhão de beneficiários serão excluídos do Bolsa Família em março de 2023 por não preencherem m os requisitos do programa.

De acordo com ele, os beneficiários estavam recebendo os valores de forma irregular. A expectativa do governo é que 2,5 milhões de benefícios sejam cancelados.

Cerca de 2,2 mil famílias decidiram sair voluntariamente do programa. A saída foi feita por meio de um aplicativo disponibilizado pelo governo federal.

Governo está revisando as famílias inscritas. De acordo com Dias, a reestruturação também contará com a inclusão de aproximadamente 700 mil famílias que se encaixam nas regras e não estavam recebendo.

“A avaliação é de que a gente vai ter uma retirada mínima de 2,5 milhões de irregulares. Mas, também, com busca ativa, temos condições de trazer para o recebimento quem tem o direito e estava na fila, estava fora, gente que está passando fome”, disse Wellington Dias, em entrevista à GloboNews.

Atualmente, o governo federal paga R$ 600 por mês aos beneficiários. Entretanto, durante a campanha eleitoral Lula prometeu que, vencendo a disputa, daria um acréscimo de R$ 150 para as famílias com crianças de até seis anos.