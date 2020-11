Mais de 12 mil estudantes de Manacapuru retornam às aulas presenciais, nesta segunda-feira (23/11)

Outros 11 municípios também retomaram as atividades presenciais

“Estou muito feliz por esse retorno”. Foi assim que a estudante Emanuele Vitória, do 5° ano da Escola Estadual (EE) Castelo Branco, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital), explicou como estava se sentindo no “primeiro” dia de aula. Isto porque, nesta segunda-feira (23/11), aproximadamente 13 mil estudantes das unidades estaduais do município retornaram às atividades presenciais.

Para isto, todas as escolas passaram por adaptações, como a instalação de pias e dispensers de álcool gel/sabão, além de marcações e sinalizações acerca das principais orientações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), como o uso obrigatório de máscara e as medidas de distanciamento social.

“Mesmo com todo o suporte do ‘Aula em Casa’, acredito que a presença dos professores faz uma grande diferença na absorção do conteúdo”, destacou Emanuele.

A gestora da unidade escolar, Ana Maria Rosas, acredita que, com os devidos cuidados, o ano letivo poderá ser encerrado de forma segura. “Eu tenho orientado todos os estudantes a manterem o distanciamento e o uso da máscara durante o período em que estiverem nas dependências da escola. Acredito que, com toda a cautela, este retorno trará muitos benefícios para estes alunos”, afirmou a gestora.

Coordenador regional de Manacapuru, Messias Fortunato reforça que todos os professores e alunos receberão máscaras de pano e que todas as escolas do município estão sinalizadas conforme as orientações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

“Nós buscamos nos preparar para atender todas as medidas de saúde e, assim, assegurar aos pais e responsáveis que as unidades escolares são um ambiente seguro”, concluiu o coordenador.

Novidades – Assim como aconteceu em Manaus, as turmas de Manacapuru foram divididas em blocos A e B, a fim de evitar aglomerações. Junto a isso, ao chegar na escola, o estudante passou a ter a sua temperatura aferida. Caso ele apresente acima de 37,5ºC, será encaminhado por um funcionário para aplicação do protocolo de segurança, que consiste em isolá-lo dos demais alunos e acionar os pais/responsáveis.

Volta às aulas – Retornaram às aulas presenciais, nesta segunda-feira (23/11), 73 escolas dos seguintes municípios: Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Iranduba, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Autazes, Presidente Figueiredo, Silves, Itapiranga e Manaquiri. O retorno é válido para estudantes dos ensinos Fundamental e Médio.

FOTOS: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM