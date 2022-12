Mais de 10 PMs são presos por suspeita de envolvimento em chacina no AM

Doze policiais militares foram presos por suspeita de envolvimento na morte de quatro pessoas, em Manaus, neste sábado (24). As vítimas foram encontradas em um carro abandonado na rodovia AM-010, na quinta-feira (22). Policiais foram filmados ao abordar o grupo na noite anterior.

Por volta de 14h, os presos chegaram na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), acompanhados de vários policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), grupo da polícia que os presos faziam parte.

As vítimas foram encontrados dentro do carro que estava abandonado na rodovia am-010, na manhã de quarta-feira. Todos estavam com sinais de violência e uma das vítimas estava no porta malas.

Após o ocorrido, imagens mostram o momento em que policiais da Rocam abordam as vítimas horas antes do crime.

Na ocasião, a Policia Militar informou que afastou os envolvidos que aparecem nas imagens.

Ao total, as investigações da Polícia Civil apontaram que os 12 policiais militares são suspeitos de envolvimento na chacina e solicitou a prisão deles.

Durante a tarde de sábado (24), todos os presos foram ouvidos aqui na DEHS. A motivação do crime ainda não foi informada e eles devem passar por audiência de custódia no domingo.

Momentos depois da chegada dos suspeitos a delegacia. O pai de uma das vítimas chegou para conferir a informação e pedir que justiça seja feita pela morte do filho.

“Eu espero que nesse momento a nossa Justiça não seja falha. Falar que vão ser ouvidos, vão instaurar um procedimento e depender de juiz. Eu acho que isso tá bem completo. Foi um crime bárbaro, eles não merecem ter essa farda. A Polícia não merece ter esse tipo de pessoa envolvida. Quero Justiça e vou até o fim. Quero resultado”, afirmou.