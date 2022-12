Mais de 10 mil pessoas solicitaram a emissão do RG e não foram buscá-lo

Desde o ano de 2019, as unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) geridas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) da capital amazonense acumulam mais de 10 mil unidades de Registro Geral (RG) de pessoas que solicitaram a emissão do documento e não foram buscá-lo.

A informação é do secretário Emerson Lima, titular da Sejusc, durante entrevista concedida a uma rede de TV, no PAC da Compensa, na manhã desta terça-feira (20/12). Só nesta unidade, mil cédulas não foram resgatadas.

“Solicitamos que as pessoas compareçam para buscar seus RGs emitidos desde 2019, pois temos cerca de 10 mil documentos, entre 1ª e 2ª vias, acumulados nos PACs onde foram realizadas as emissões”, afirmou o secretário.

Para resgatar o documento, basta o usuário comparecer ao PAC onde realizou emissão munido de outro documento de identificação e resgatar o RG. Ele reforça que a Sejusc está com documentos do ano de 2019 em diante.

Ausência

Outro problema enfrentado nas unidades é a ausência de usuários que agendam o serviço e não comparecem no local marcado, o que dificulta a emissão de quem realmente está precisando do documento.

“Muitas pessoas fazem seu agendamento e não comparecem. Por semana agendamos 5.850 pessoas para atendimento de RG, e desse número, cerca de 30% não comparecem nas unidades. Rogamos que as pessoas compareçam para não tirar o lugar de outras”, finaliza o gestor.

Funcionamento

O agendamento para atendimento nas unidades do PAC está sendo realizado apenas por meio do PAC Digital. Para realizar a solicitação, o primeiro passo é baixar o aplicativo Sasi, fazer o cadastro e depois colocar o código “SJPAC”. Em seguida, é só acessar o primeiro canal, que é o de pedido de agendamento.

Após a solicitação feita, a pessoa recebe uma mensagem, pelo e-mail e telefone cadastrados no aplicativo, em até 72 horas, com a confirmação do serviço via SMS ou e-mail.

PACs

Ao todo, a Secretaria Executiva de Cidadania da Sejusc (Secid) coordena 15 unidades do PAC, sendo nove na capital e seis em municípios do interior: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé. A primeira unidade do PAC foi inaugurada no dia 20 de março de 1998, no bairro São José, na zona leste de Manaus.

FOTO: Vitor Lima e Raine Luiz/Sejusc