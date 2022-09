Mãe e filho não resistem e sobe para 5 número de mortos em batida na BR

Mais duas mortes foram confirmadas no grave acidente entre uma Fiat Toro e uma Chevrolet S10, na BR-163, em Nova Mutum (264 km de Cuiabá), na manhã desta sexta-feira (02). Trata-se de Elaine Cristina Gallo, 36 anos, e seu filho Adilio Gallo Carducci, 9 anos. Agora, o número de mortes sobe para cinco.

Entre os mortos estão Cleide Nascimento Campos, 31 anos, e Victor Rafael Villarroel Matute, 36 anos, ocupantes da Fiat Toro, que ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local. Giovanno Carducci, 42 anos, condutor da caminhonete S10, também morreu no local.

Quatro vítimas, todas ocupantes da caminhonete, foram socoridas pela equipe de resgate da Rota Oeste e encaminhadas em estado grave para o Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro em Nova Mutum. Elaine e Adilio não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no hospital poucas horas depois.

Ane Louise Benevento, 15 anos, e Augusto Gallo Carducci, 2 anos, permanecem internados em estado grave.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente, mas de acordo com o perito criminal Cledson Emiliano, da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica), uma das hipóseses levantadas é que um dos veículos teria invadido a pista contrária, ocasionando a colisão