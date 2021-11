mãe e filho morrem atropelados na BR 319

Na noite de quinta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia registrou um acidente de trânsito, tipo atropelamento, que resultou em dois óbitos e um ferido grave.

Conforme os vestígios coletados no sítio de colisão (ponto do acidente), uma motocicleta, dirigida por um adolescente de 16 anos colidiu contra uma bicicleta, ocupada por uma mulher, de 34 anos, que transportava seus dois filhos (um de 5 anos e outro de 3 anos). Os dois veículos trafegavam no acostamento da BR 319, Km 801, cerca de 70 quilômetros de distância da ponte sobre o Rio Madeira.

Em razão do acidente, a mãe e o filho mais velho faleceram no local; a criança mais nova foi atendida e não corre risco de morte. O condutor da motocicleta foi encaminhado para atendimento médico e encontra-se hospitalizado, em estado grave (trauma na cabeça).

