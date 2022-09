Mãe de Marília Mendonça faz desabafo comovente sobre morte da filha: “Não é fácil viver”

Dona Ruth Dias comoveu o público do Mais Você ao fazer um relato doloroso nesta sexta-feira (2). Ao fazer uma breve participação no programa através de um VT, a mãe de Marília Mendonça falou a respeito da morte de sua filha, falecida em novembro de 2021 após um trágico acidente de avião.

O depoimento foi ao ar enquanto o programa apresentava a história de Ana Paula, que perdeu o filho Lucas para o suic*dio dois dias antes do Natal. Buscando mostrar seu apoio nesse momento de dor, a mãe da eterna Rainha da Sofrência contou um pouco sobre como vem lidando com o luto no dia a dia.

“Assim como você, eu também tenho uma filha que é uma estrelinha, que está morando no céu, assim como você tem o Lucas. E eu quero te dizer que eu me apeguei muito com Deus para sobreviver e procurei algo para fazer, que é a minha cozinha, meu canal“, disse ela.

Mesmo com as mudanças de rotina, Ruth Dias ainda declarou que superar o trauma é algo complicado. “Eu sei que essa dor é tremenda porque eu passei e passo por essa dor todos os dias. Não á fácil viver dia após dia porque todos os dias a gente lembra, mas eu estou aqui para te dar essa força“, reforçou.