Mãe de Marília Mendonça canta com Maiara e Maraisa em Barretos e dupla chora ao lembrar da amiga

Maiara e Maraisa homenagearam Marília Mendonça na Festa do Peão de Barretos (SP) na madrugada desta sexta-feira (26). O tributo foi um dos momentos mais marcantes da festa. Com um vídeo da sertaneja exibido no telão do palco, a dupla arrematou a arena ao cantar “Todo Mundo Menos Você”, do álbum Patroas 35%. Marília morreu vítima de politraumatismo, provocado pelo acidente de avião ocorrido em Minas Gerais.

“Vamos fazer um céu de estrela bem lindo eu acredito que esse momento é de profunda conexão. Eternamente aplaudida por Barretos, Marília”, falou Maiara.

As irmãs chamaram ao palco a mãe de Marília. “Eu queria agradecer como eu fui recebida aqui, com tanto carinho. Eu vim homenageá-las hoje e parabenizar porque elas estão levando esse legado comigo”, disse Ruth Moreira, que levou flores para as gêmeas matogrossenses.

Maraisa chorou, se ajoelhou aos pés dela e declarou amor. Emocionada, Maiara pediu palmas e o público fez barulho.