MADRUGADA TRÁGICA E FATAL EM HUMAITÁ COM 04 VÍTIMAS

Foi durante a madrugada, deste domingo (18) na pista do Anel Viário que está em obras, no município.

O local é bastante frequentado por jovens que gostam de beber, ouvir pancadão fugindo da fiscalização da policia durante as madrugadas neste período de festas clandestinas e concentração de jovens curtindo a vida adoidado com se diz no ditado popular.

Um atropelamento envolvendo quatro pessoas sendo que, duas delas, policiais militares apaisando, que estavam no local.

As vítimas identificadas são: Vitória Xavier, Biatriz, e os policiais militares, Ailton Neves e Sandro Dantas.

O FATO

As informações mais consistentes em que apuramos, afirmam que, os dois policiais chegaram ao local durante a madrugada vindos de Porto Velho, convidados, provavelmente por suas colegas, para onde foram assim que chegaram a cidade.

Segundo informações colhidas, a festinha rolava normal ate as 2h30 da madrugada quando houve um principio de tumulto durante a festa, e os policiais tentaram dispersar os participantes para encerrar a bebedeira no local. Testemunhas citaram que houve dois tiros para cima, e talvez por isso os policiais decidiram encerrar a brincadeira.

O motorista identificado como Marcos Colto do veículo Chevrolet Montana Branco de placas OHL 4259 que segundo relatos, estava visivelmente embriagado parece não ter concordado com a interrupção da festa, tomou distancia, e em alta velocidade partiu pra cima dos policiais e das duas jovens que estavam com eles, atropelando violentamente os 04 de uma só vez, arrastando por cerca de 20m.

Loading...

Fotos do local mostram pedaços de encéfalo, tamanha a gravidade do fato.

Haviam mais de 30 pessoas no local em outros veículo que com o som cada um mais alto que os outros, disputavam quem fazia mais zoada.

Estivemos registrando o local fatal nas primeiras horas do dia, e sinceramente, as vítimas não tiveram como se saírem diante do veículo em suas direções. Presumimos que, as vítimas tenha sida atropeladas pelas costas.

É preciso ressaltar que, esta informação nao é oficial e que pode sofrer mudanças a partir de que, novos testemunhos decidam se manifestar sobre os fatos.

Todas as fotos, colhidas estão em nossa página de noticia.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ

Fotos: Lucas Lobo e chaguinha