Machito #101 é campeão Venezuelano de Motocross 2022

O piloto Venezuelano, residente no Brasil Humberto “Machito” Martin #101 retornou ao seu país nessa temporada para competir pela equipe Fúria Team da Venezuela, além é claro de intercalar com os seus negócios no esporte aqui no Brasil, como a Machito School e a Copa Machito de MX.

Competindo com a motocicleta Husqvarna, depois de 13 anos sem competir o campeonato nacional no seu país, devido a ter focado 100% nos campeonatos Brasileiros, Machito retornou com força total e acabou conquistando o título da categoria MX2 no campeonato Venezuelano que depois de mais de uma década está voltando a um alto patamar, com grandes pistas, provas bem organizadas, estrutura e ótimos pilotos!

A Venezuela sempre foi um celeiro de grandes nomes, por muitas vezes os maiores destaques Latino Americano eram Venezuelanos e agora o país está reagindo forte no esporte e retomando seu merecido patamar! Saudamos o nosso parceiro e amigo Humberto Martin pelo título e a todos os envolvidos nessa forte retomada do esporte na Venezuela!