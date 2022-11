Luva de Pedreiro fatura valor astronômico por vídeo de 40 segundos

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, revelou que recebeu mais de meio milhão de reais por uma publicidade em forma de vídeo de apenas 40 segundos. Segundo o próprio influenciador digital a mais recente entrega publicitária rendeu US$ 100 mil, cerca de R$ 533 na cotação atual.

Luva de Pedreiro se tornou um fenômeno nas redes sociais e já soma mais de 19 milhões de seguidores no Instagram. Dessa forma, muitas marcas o procuram para fazer parcerias que mudaram a vida do influenciador que vivia em uma humilde cidade no interior da Bahia.