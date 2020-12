LUTO EM HUMAITÁ – MORREU EM MANAUS, JOSÉ LOBO, EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO

*EX-PREFEITO DE HUMAITÁ MORRE EM MANAUS*

É com tristeza e pesar que recebemos a informação do falecimento no início da noite desta terça-feira (22.12), vítima de uma parada cardíaca (Infarto) o ex-prefeito de nossa cidade, o *Sr° JOSÉ DE SOUZA LOBO*, _(José Lobo)_ aos 88 anos de idade.

*José Lobo* é tio do prefeito eleito Dedei Lobo e pai de *Eduardo Lobo* mais conhecido como Negão, empresário do setor industrial de Manaus.

José Lobo deixa sua história política de Humaitá como o primeiro prefeito eleito por voto popular democrático, sendo eleito por duas vezes, o primeiro mandato de 1948 à 1951 e o segundo de 1969 à 1973, foi idealizador de grandes obras, em Humaitá, como a Rua 5 de setembro, a construção da primeira escadaria portuária da cidade, assim como o Estádio Municipal, Madeirao, hoje Arlindo Bráz, perfurou e implantou o primeiro Poço artesiano para distribuição de água a população, entre outras benfeitorias.

*JOSÉ LOBO* deixa seu legado político em nosso meio social, e agora descansará na eternidade de nossa história.

O Site Acritica de Humaitá registra esta perda emblemática na vida social dos humaitaenses, manifestando nosso mais profundo pesar a todos os familiares e amigos.

por esta irreparável perda, que Deus abençoe todos os seus, neste momento de dor espiritual. Descanse em paz!

