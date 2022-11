Menos de 24 horas após a vitória nas urnas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve seu primeiro encontro como presidente eleito do Brasil com um chefe de Estado estrangeiro. Ele se reuniu nesta segunda-feira (31) com Alberto Fernández, presidente da Argentina e amigo de longa data, que chegou pela manhã a São Paulo.

“Todo meu amor, minha admiração e meu respeito, querido companheiro”, escreveu o argentino em uma publicação nas redes sociais