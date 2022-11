Luísa Sonza surge abatida nas redes sociais, adia horário de show e preocupa fãs: “Foi bem doloroso”

Luisa Sonza passou por um perrengue entre a noite desse sábado (26) e a madrugada deste domingo (27). Ao desembarcar no aeroporto de Recife, ela precisou receber atendimento médico após um problema de saúde. A cantora fez postagens nas redes sociais e surgiu abatida. Ela esteve no Recife para se apresentar no festival de Pernambuco, La Folie.

Em uma foto publicada pela artista nos stories do Instagram, ela apareceu no soro e comentou a situação: “To me recuperando, vai dar certo. Só tivemos que adiar o horário do show. Encontro vocês às 2:45, Recife! Me esperem!”, disse ela em um recado enviado através das redes sociais para os fãs que estavam no aguardo pela apresentação dela em Recife.

A situação preocupou os fãs da cantora: “Melhoras para a rainha”, disse uma admiradora. “Foi bem doloroso, a saúde importa bem mais”, disse outra. “Melhoras, Lulusinha! Vai dar tudo certo”, escreveu uma terceira. “O que rolou? Ela está melhor? Pelo amor de Deus… Estamos mandando energias positivas”, questionou outra.

Apesar de ter adiado o horário do show, a artista conseguiu se apresentar. Ela teve que trocar o horário da apresentação com Lia Clark, que inicialmente iria se apresentar às 02:45, enquanto Luisa subiria ao palco as 21:45. Até o momento, ela não explicou qual foi o problema de saúde que teve.

