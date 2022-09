Luísa Sonza adia turnê após acusação de racismo: ‘Preciso resolver da melhor maneira’

A motivação para o adiamento foi o processo por racismo que a cantora enfrenta e que veio à tona na última semana depois que uma audiência sobre o caso foi suspensa.

Nos stories do Instagram, Luísa explicou a decisão e disse que está dedicando seu tempo para resolver a situação: “Estou sumida daqui porque estou resolvendo todo o caso com a Isabel. Estou procurando a melhor forma de resolver isso da maneira mais correta possível, de acordo com todos os meus ideais”.

Em 2020, a advogada Isabel Macedo acusou a artista de ter sido racista com ela durante uma festa em Fernando de Noronha, quando Luísa teria pedido um copo d’água para ela, assumindo que ela seria funcionária da pousada em que ambas estavam hospedadas.

“Quero dizer de antemão que é obvio que eu quero vir aqui conversar com vocês, que é obvio que eu quero vir aqui pedir desculpas para vocês, mas primeiro eu preciso resolver isso diretamente na Justiça e diretamente com a Isabel. Isso não é uma coisa que se resolve rápido”, afirmou Luísa.

“Eu estou tentando resolver isso da maneira mais rápida possível, mas a Justiça brasileira não é uma coisa de uma hora pra outra, não posso falar com ela direto ainda. Estou focada nisso e, por conta disso na verdade, eu vim aqui para dizer que eu vou escolher adiar o lançamento da turnê O conto dos dois mundos”, continuou.

Segundo a cantora, ela não conseguiu ensaiar, focar na turnê e “nem tem cabeça para isso agora”. “Não acho que é o momento de eu fazer uma coisa que é o maior projeto da minha vida agora”, pontuou.

Luísa também explicou que quer entregar uma boa experiência para os fãs e que sabe que muitas pessoas iriam “de longe” até São Paulo para assistirem o show. Ela reiterou que o show de lançamento da turnê não está cancelado, apenas adiado.

A nova apresentação acontecerá em 19 de novembro nos mesmos locais e horários. Aqueles que não poderão comparecer na nova data podem entrar em contato com a Ticket360 para solicitar o reembolso.

“Mais uma vez, de antemão, me desculpem por tudo, mas eu preciso resolver isso da melhor maneira e essa melhor maneira leva muito mais tempo do que só vir aqui na internet falar sobre isso”, afirmou Luísa. “Eu quero realmente fazer a coisa certa e que seja de acordo com o que eu sempre falei, sempre acreditei”.

“E vou continuar sendo aliada, vou continuar acreditando cada vez mais e agora de uma maneira mais séria ainda e mais profunda”, completou. Antes de encerrar o vídeo, a artista afirmou que voltará às redes sociais para falar sobre o processo de racismo.

Fonte: Estadão