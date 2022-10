Ludmilla se justifica após ser detonada por preço alto de ingressos em show: “Uma experiência”

Nesta quinta-feira , Ludmilla usou seu perfil no Twitter para explicar os preços dos ingressos do show Numanice no Rio de Janeiro

Ludmilla deu o que falar na web nesta quinta-feira (06). Depois de abrir as vendas de ingressos para seu show de pagode Numanice no Rio de Janeiro, a cantora acabou se tornando alvo de críticas nas redes sociais. Acontece que muitos internautas mostraram indignação com o valor da entrada, fazendo com

“R$ 520 reais o Numanice e eu tô assim: me sentindo Numassalto“, disparou uma usuária do Twitter. Ao ver a declaração, que viralizou, a funkeira publicou uma imagem de captura de tela do site onde é possível comprar os bilheres e explicou que existem opções à partir de R$ 150.

“Vocês ficaram tão emocionados com o preço do OPEN BAR DE MILHÕES que esqueceram das outras áreas”, desabafou ela. Na sequência, Ludmilla ainda reforçou que o evento tem uma estrutura grande e cara, que demanda bastante esforço e investimento, aproveitando para avisar que vai sortear alguns ingressos.

“O Numanice é uma experiência muito f*da. O open bar tem as melhores bebidas, centena de seguranças, estrutura f*da, ativações pelo evento todo e eu cantando por horas. Quem acha que ainda assim tá muito caro, tá rolando essa promoção aqui “, contou, compartilhando detalhes do sorteio.