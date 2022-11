A cantora Ludmilla preparou uma surpesa para as funcionárias que trabalham em sua casa. No último sábado, 12, a cantora se apresentou apresentou na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e levou todas as suas ‘empreguetes’, como as chama carinhosamente, para assistirem ao seu show.

A cantora ajudou as suas funcionárias a se produzirem com roupas, cabelo e maquiagens e reservou um local especial para elas na área VIP.

As moças ainda puderam conhecer o cantor Belo e se divertiram muito.