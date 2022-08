Ludmilla e Marília Mendonça: saiba por que a parceria musical será adiada

Ludmilla terá que adiar sua parceria musical com Marília Mendonça. Intitulado “Insônia”, a música estava prevista para ser lançada dia 12 de agosto junto com o registro ao vivo do projeto “Numanice 2”, mas teve planejamento interrompido por conta de um novo trabalho da equipe da eterna rainha da sofrência.

A parceria entre Ludmilla e Marília Mendonça vai ser adiada! De acordo com informações dadas pela cantora, es fãs das duas terão que esperar mais um pouquinho para conferir a faixa “Insônia“, que estava prevista para ser lançada no dia 12 de agosto. Lud explicou em seu perfil do Twitter que a mudança se deu por conta do trabalho da equipe da eterna rainha do sofrência em torno do EP póstumo “Decretos Reais, Vol 1″, lançado no dia 21 de julho.

“Em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do ep ‘Decretos Reais’, vamos adiar o lançamento de ‘Insônia'”, comunicou Ludmilla.

Música com Marília Mendonça será junto com “Numanice 2”

Ainda segundo Ludmilla, “Insônia” vai ser lançada junto com o registro ao vivo do projeto “Numanice 2”, que Ludmilla gravou no mês passado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

“A faixa será lançada, junto com todo o meu projeto Numanice 2, no final do mês de agosto. Enquanto isso, continuem curtindo e seguindo os decretos da nossa eterna rainha Marília. Em breve volto com novidades! Estamos superempolgados pra vocês ouvirem essa faixa que eu, a Marilia e toda sua equipe, preparamos com tanto carinho”, informou a mulher da ex-BBB Brunna Gonçalves.

Ludmilla e Marília Mendonça gravaram “Insônia” antes da morte da sertaneja, vítima de um acidente de avião em novembro do ano passado. A música não entrou na versão de estúdio do “Numanice 2”, mas tudo indica que será tão emocionante quanto outros registros do projeto da carioca. As duas teriam trabalhado aproximadamente dois anos nessa faixa. Ansioses?