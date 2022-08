Ludmilla e Brunna Gonçalves são ‘expulsas’ durante show “Veja”

O Numanice, show de pagode da cantora Ludmilla, agitou Belo Horizonte neste domingo (14/08). Com os ingressos esgotados, a festança que contou com cerca de 4 mil fãs corria normalmente no Mirante Beagá, no Olhos D’Água até passar do limite do horário para acabar.

A funkeira que cantou os sucessos dos álbuns Numanice e Numanice 2 estava no palco com sua esposa, a ex-BBB Brunna Gonçalves, quando a produção da artista decidiu retirar as duas do local. De acordo com as informações exclusivas do portal Mixturando, do Ig, o motivo seria pelo casal não aceitar o fim da folia e querer continuar curtindo o show com o público.

Um vídeo gravado mostra o momento em que uma pessoa da produção do evento se aproxima das duas para encerrar a festa. Ludmilla e Brunna ignora a presença do produtor e continua dançando. Na sequência, o casal é levado pela cintura ao som de Modo avião, versão em parceria com Glória Groove.

Gente eu fui expulsa do numanice kkkkkkkkkkkkkk https://t.co/sxzOJ9H5y4 — LUDMILLA (@Ludmilla) August 16, 2022

A edição de Numanice em Minas Gerais contou com a participação da banda Os Travessos e o rapper Djonga também subiu no palco para cantar com Ludmilla a versão em pagode de seu grande hit Olho de tigre. A carioca declarou que estava feliz com a presença do mineiro, ao que ele respondeu: “Quando a rainha está na casa, o rei tem que vir visitar”.