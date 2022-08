Antes de se apresentar em Manaus, capital do Amazonas, Ludmilla aproveitou a viagem para relaxar em meio à natureza com a dançarina Brunna Gonçalves, com quem é casada. As duas compartilharam cliques do passeio e a mão de Lud no bumbum da amada chamou atenção.

O casal passou o dia em um barco navegando pelas águas doces dos rios do Amazonas, cercadas pela floresta. Ludmilla e Brunna chegaram a deixar a embarcação e se aventurar de jet-ski buscando animais selvagens.