LÚCIO FLAVIO TOMA POSSE EM MANICORÉ, E DIZ QUE ORGANIZAR SEU MUNICÍPIO SERÁ SUA PRIMEIRA AÇÃO

Lúcio Flavio do Rosário novo prefeito de Manicoré, foi empossado na Câmara de vereadores, compromissado com a ordenação do município. Para o gestor, seu primeiro ato será organizar o setor administrativo para alinhar a busca de recursos federal e estadual, para suprir as necessidades de sua cidade.

Lúcio Flávio é experiente e deve conseguir pontuar rapidamente os principais problemas a serem corrigidos em seus primeiros dias de gestão, que foi destacada e aprovada em seus dois últimos mandatos, quando esteve à frente da prefeitura de Manicoré.

A presença popular em sua posse marca um início promissor com o aval da população de forma geral. Sucesso em seu novo desafio!