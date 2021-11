LUCIANO HUCK PASSA POR PERRENGUE DURANTE REPORTAGEM NA AMAZÔNIA: “ESTOU BATIZADO NO RIO”

Luciano Huck afundou em canoa, além de perder o motor do transporte do ribeirinho

Durante reportagem no rio Trombetas, na Amazônia, Luciano Huck passou por um perrengue e afundou após entrar em uma canoa, no quadro apresentado no Domingão, neste domingo (21/11).

Acompanhado por Raimundo, da TV Quilombo, a situação foi apresentada pelo seu companheiro: “O apresentador passa bem, mas ele está inconformado por ter perdido o motor do ribeirinho Roberto”, disse.

O apresentador ainda providenciou um novo motor para o dono da canoa e foi entregá-la pessoalmente. No momento em que afundou da canoa, Huck ainda fez questão de procurar o motor perdido: “Quero saber do motor. Estou preocupado com o motor, onde é que a gente compra um motor agora?”.

Luciano também comentou sobre a situação após a reportagem: “Olha o meu desespero, foi tudo embora. Chinelo, as coisas dele, eu afundando na canoa. Passando vergonha, pensando “e agora, o que eu faço?”.

Fonte: cenapop.uol.com.br