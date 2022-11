Lucas Guimarães insinua que Jade Picon tinha tesão em Arthur Aguiar e a internet não perdoa

E não é que o novo apresentador do PodCats tem dado o que falar. Com pouco mais de uma semana da segunda temporada do podcast, que anteriormente era apresentado por Camila Loures e Virginia Fonseca, o novo companheiro de Camila nas entrevistas, o influencer e ex-marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, tem gerado muitas polêmicas. No entanto, a última repercutiu de forma forma bem negativa para o influenciador.

Durante o último episódio do podcast, que foi ao ar na noite de ontem (16), Lucas insinuou ao convidado, o ator, cantor e ex-BBB, Arthur Aguiar, que durante a sua participação no reality show “Big Brother Brasil”, sua companheira de confinamento e maior rival no jogo, Jade Picon, teria tesão no ator.

“Durante sua passagem no ‘BBB’, as pessoas se questionaram muito sobre a sua relação com a Jade. Era uma relação de jogo ou de tesão? Muitos questionavam se a perseguição dela com você era porque ela tinha tesão por você, que existia algo entre vocês. Não sabiam se era jogo, tesão, ou assunto mal resolvido. Queria que ‘hablasse’ (falasse) junto comigo. Até que ponto era tesão, até que ponto era jogo. Você sentia que ela mexia com você?”, perguntou o apresentador.

Sem graça, Arthur afirmou que nunca houve nada disso entre ele e Jade e ressaltou nunca ter escutado falar sobre o assunto, em relação aos dois. “Tesão? Eu nunca tinha escutado isso. Não teve nada disso”.

Para consertar a bobagem que Lucas havia falado, Camila entrou no meio da conversa e tentou explicar: “Você usou a palavra errada. Acho que você quer saber se o Arthur sentia se Jade era a fim dele, ou algo assim”.

Assim como Arthur e Camila, diversos internautas, principalmente os fãs de Jade, sentiram uma conotação muito sexual nas falas de Lucas e não pouparam esforços para tecer críticas ao influenciador, gerando alguns comentários, como: “Mulher não pode bater de frente com um homem que relacionam a interesse sexual. Absurdo” e “Como mulher, fiquei extremamente constrangida”.