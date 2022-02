Local das provas do concurso da Polícia Militar do Amazonas em Humaitá

A Fundação Getulio Vargas (FGV) comunica aos candidatos inscritos no concurso da Polícia Militar do Amazonas que realizarão prova no Colégio Militar da Polícia Militar – CMPM, na E.E. Dr. José Milton Bandeira e na Universidade Federal do Amazonas – UFAM que o endereço correto do respectivo local segue abaixo:

Em Humaitá será na Universidade Federal do Amazonas – UFAM

Endereço: Rua Circular Municipal, 1805 – São Pedro – Humaitá – AM – CEP 69800-000

Dúvidas: consultar novamente o cartão de confirmação de inscrição que se encontra devidamente atualizado no link: https://www50.fgv.br/ConsultaLocalProva.aspx?key=195.