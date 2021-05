Lixo espalhado na Praça de Lábrea chamam a atenção para os cuidados com o meio ambiente

Conhecida como cartão postal da cidade, nossa beleza turística sofre com a falta de ordenamento e armazenagem do lixo gerado por lanches e boliches que existem no local.

A prefeitura tem feito sua parte na coleta seletiva, mas é preciso conscientização social de quem utiliza o espaço para ganhar seu dinheiro. Armazenar corretamente com embalagens adequadas o lixo, trazem resultados positivos, para todos todos!

O retorno das pessoas às ruas com a flexibilização do decreto restritivo, precisa reordenar e conscientizar que os cuidados devem ser seguidos, pois a saúde de todos estão em riscos.