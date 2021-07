LIXÃO DE MANICORÉ QUEIMA E FUMAÇA TÓXICA AUMENTA NA CIDADE, PREFEITURA TENTA ENCONTRAR CULPADOS PELO CRIME AMBIENTAL

Nossa reportagem gravou o local, e registramos também, lixo hospitalar o que nos deixou ainda mais preocupados.

O município não tem aterro programado, não tem aterro sanitário, não tem vigia, é agora tenta encontrar os culpados.

Tentamos contato com o gestor para ouvir quais suas medidas tomadas para combater os danos causados, mas, não nos atendeu.

Loading...

Manicoré é reincidente no descontrole do lixo hospitalar, uma vez que, já foram encontrados meses atrás, lixos hospitalar espalhados o que é passivo de multa pesada, por parte do controle ambiental. Nossa câmera mostra novamente a presença do lixo hospitalar o que agrava ainda mais esta situação e descaso com a saúde pública manicoreense.

Veja e confira, pois as imagens falam por si próprias.