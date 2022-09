Liverpool prepara oferta para tirar titular absoluto do Flamengo em 2023

O Liverpool, de Klopp, venceu o Ajax, pela Champions League e respirou aliviado. O clube da Premier League vem mal das pernas e, em sua estreia, na maior competição do futebol europeu, sofreu uma sonora goleada para o Napoli, na Itália, por 4 a 1, colocando em crise o time do técnico alemão.

De vitória contra o Ajax, por 2 a 1, os Reds tem grandes planos para a janela de verão do futebol europeu, que se abre em janeiro, e o Flamengo, de Dorival, pode sofrer nas mãos do poderoso clube de Anfield, de olho em um grande talento do time carioca.

Segundo informa o jornalista ‘Julio Miguel Neto’, o Liverpool pode ser o próximo destino do volante João Gomes, titular absoluto do time de Dorival e cria do clube. A fonte conta que uma proposta pode chegar ao Flamengo em breve em busca de uma acerto com o atleta para o ano de 2023, uma vez que o setor de meio-campo dos Reds é algo que Klopp olha há muito tempo com preocupação.

Além do Liverpool, há mais clubes da Europa de olho em João Gomes. O Fla está ciente e pretende fazer um grande montante com seu futebol. Titular absoluto do time de Dorival Jr, o clube carioca busca renovar com o atleta e aumentar sua multa para até 100 milhões de euros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joao Victor (@joaogomes.01)

Liverpool

Dois dias antes do fechamento da janela, o Liverpool tentou tirar Valverde do Real Madrid, mas, aparentemente, a proposta, de 100 milhões de euros, do clube inglês, foi recusada pelos merengues. Assim, Bellingham, do BVB, segue sendo o alvo.