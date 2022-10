Linda jovem termina com a perna amputada após sair em “rolê” com amigas; veja vídeo

Três jovens foram atropeladas por um motorista supostamente embriagado. No vídeo da pra ver o motorista acelerando descontroladamente e atingindo as vítimas, que estavam na calçada.

As três jovens foram prensadas contra as paredes da tabacaria. Uma delas teve sua perna destroçada e precisou amputar ao ficar em estado gravíssimo.

Não é possível ver nas imagens, todavia, o condutor teria se evadido do local do acidente.

Seu amigo, que estava na carona, ficou no local e foi qualificado como testemunha. Dentro do veículo, foi localizado copos com bebidas alcoólicas e uma garrafa de Whisky no chão, do lado do caroneiro.

O proprietário do veículo, pai do condutor, chegou ao local e confirmou que era seu filho quem estava dirigindo. Todavia, afirmou não saber sua localização.

O pai ainda se deslocou até o hospital para prestar apoio às vítimas, identificadas como Mariane, Amanda e Bruna.

Mariane apresentava lesões leves, com escoriações no braço esquerdo e fortes dores pelo corpo. Amanda estava com lesões nas mãos e ambas as pernas e a mais grave vítima, Bruna, foi conduzida com urgência ao Hospital Ruth Cardoso.

Veja

Três jovens foram atropeladas pic.twitter.com/h7ypQenDA9 — A crítica de Humaitá (@acriticahta) October 14, 2022

Fonte: infonews.accesscanal.com