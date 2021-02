Limpeza pública chega ao bairro nova esperança

A prefeitura de Humaitá através da Secretaria de infraestrutura chegou ao bairro de Nova Esperança onde realiza limpeza geral de lixos e entulhos ao longo da avenida Padre Anchieta.

As equipes estão mobilizada por todo o bairro e deve fazer um pente fino nas áreas onde o matagal está invadindo as via públicas.

O gestor municipal acompanha os serviços em execução de perto.

O bairro de Sao Sebastião e São Pedro já estão praticamente finalizados, e os serviços estão agradando a população.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ

Loading...