Lideranças das Etinias Parintintin, Tenharin, Jiahui, Apurinã e Munduruku, querem o direito de escolha para a Secretaria dos Povos Indígenas em Humaitá

Representantes indígenas do município de Humaitá realizaram nesta manhã de terça-feira (06) com o prefeito José Cidenei Lobo do Nascimento, mas que informou não poder participar da mesma, e que seria representado pelo seu vice-prefeito, na reunião onde tratariam assuntos pertinentes a Secretaria Municipal do Povo Indígenas, que tem à frente da pasta, Ivanildo Tenharin, recém nomeado pelo prefeito eleito.

Este encontro aconteceu no Campo Society do bairro de São Sebastião com a presença de todas as Lideranças indígenas, que estão insatisfeitos com a recente renomeação de Ivanildo Tenharin como secretário novamente, uma vez que, o mesmo já havia sido substituído anteriormente a pedido da maioria, após decisão tomada por todas as lideranças indígenas de nosso município.

Os líderes alegam que IVANILDO TENHARIM já ocupou a pasta por 12 anos e que, muito pouco se avançou durante sua gestão como secretário, as lideranças alegam também que, a escolha do secretário municipal dos Povos Indígenas tem que ser decidida pelas lideranças, sem a interferência política nesta decisão.

As lideranças pedem ao atual prefeito que, reconsidere a escolha decidida em novembro do ano passado, uma vez que, foi uma escolha de todos. Todas as lideranças estão unidas em prol da escolha de um ‘novo’ secretário indicado por eles. Caso não sejam atendidos, as lideranças ameaçam a ida ao Ministério Público e a Câmara de Vereadores, deixar claro que, o secretário atual não os representa e que, todas as decisões tomadas sobre os povos indígenas não terão o aval das etnias representadas.

O vice-prefeito não compareceu à reunião, e por telefone disse que estava “ocupado”, faltou respeito por parte da gestão atual aos líderes indígenas de nosso município.