Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro conquista 17 aprovações no vestibular da UEA

“O Liceu abriu minha mente para escolher estudar algo que amo e me fez pensar em ser professora de dança”, disse Júlia Rebouças, 17, uma das aprovadas no vestibular da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) para o curso de Dança, que inicia neste semestre. O Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro é uma das primeiras escolas públicas de artes da região Norte, administrada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Além da Júlia, outros 16 alunos do Liceu sentiram a emoção de ver os seus nomes na lista de aprovados do vestibular da universidade do estado. O grupo foi bem avaliado nas provas teóricas e práticas e obtiveram vagas na instituição, nos cursos de Música, Dança e Teatro.

O secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, ressalta a importância do Liceu em oportunizar os jovens, despertando o interesse pela arte e contribuindo na evolução pessoal e profissional dos alunos.

“Quando disponibilizamos os cursos gratuitos pelo Liceu, estamos investindo no futuro de muitos jovens, que entram em contato com a arte e planejam seguir a profissão. É gratificante que o Governo do Estado atue na formação e no desenvolvimento pessoal e profissional desses jovens, agora, universitários”, avalia o secretário.

Nathalia Fernandes, 18, também descobriu aptidão para a docência, a partir das aulas do Liceu. Ela foi aprovada na UEA para o curso de Teatro. “Quando iniciei em 2019, não via o teatro como uma carreira e nem cogitava ser professora, mas aprendi a amar a área. Atualmente, penso nisso como minha carreira e pretendo focar no lado artístico também”, disse Nathalia.

Na música, quem se destacou foi a aluna Joana Silva, 19. Além de superar a timidez com as aulas de violão, ela revela que encontrou o caminho para seguir carreira. “Iniciei no Liceu no ano passado, na camerata de violões, e a instituição ajudou muito no meu desenvolvimento com a música. Passei o ano me preparando para o vestibular de Música da UEA e consegui a aprovação”, comemora.

Para o diretor do Liceu, Davi Nunes, os alunos revelam suas aptidões e habilidades nos cursos e, o núcleo artístico, apoia e incentiva a capacitação técnica dos estudantes para garantir maior alcance profissional.

“O Liceu tem um papel fundamental para as pessoas que pretendem seguir uma carreira artística na dança, música, teatro e artes visuais. Quando temos alunos que se dedicam, eles são observados e o Liceu oferece um preparo técnico para a universidade”, finaliza Davi.

Informações sobre cursos e matrículas para o Liceu de Artes e Ofício estão disponíveis no Instagran @liceudoam e @culturadoam

FOTOS: Lucas Silva (Secom)