LIBERTADORES 2020 – Flamengo é eliminado após disputa de penaltys no Maracanã

De forma dramática, o Racing derrubou o atual campeão da América em pleno no Maracanã, nesta terça-feira. Após abrir o placar e sofrer o empate em 1 a 1 nos acréscimos da etapa final, o time argentino venceu por 5 a 3 na disputa por pênaltsi, encerrando o sonho do tricampeonato da Libertadores para o Rubro-Negro e classificando-se para as quartas de final da Copa.

Após o 1 a 1 na ida em Buenos Aires, o Racing tinha a vaga garantida no tempo normal até os 47 minutos da etapa final, quando Willian Arão empatou o jogo. Sigali abriu o placar após “apagão” do Flamengo, com expulsão de Rodrigo Caio e falha de Gustavo Henrique. Porém, o camisa 5 foi de herói a vilão, perdendo o único pênalti.

Agora, o Racing, de Sebástian Beccacece, aguarda o vencedor de Internacional e Boca Juniors nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo, por sua vez, volta todas suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Após as quedas no torneio continental e na Copa do Brasil, a pressão é grande no Ninho do Urubu.

O Flamengo se impôs e ocupou o campo de ataque nos primeiros minutos. Assim como no jogo de ida, o time forçou o jogo pelo lado esquerdo, a fim de aproveitar Bruno Henrique nas costas de Fabrício Domínguez. Foi com o atacante, auxiliado por Filipe Luís e Vitinho, que o Rubro-Negro mais tentou.

Além de maior posse de bola, o Fla também finalizou bem mais na primeira etapa: foram 10 contra duas do Racing. As melhores chances foram com Vitinho: na primeira, o atacante driblou o zagueiro e chutou em cima de Arías. Na segunda, aos 45, saiu cara a cara com o goleiro rival, mas chutou para fora.

Foi entre os 15 e 30 minutos que o time de Beccacece esteve mais confortável no Maracanã. Se Lisandro López esteve bem marcado na etapa inicial, coube a Fertoli, autor do gol argentino no El Cilindro, a invadir a área e ser o único a obrigar Diego Alves a trabalhar na etapa inicial, defendendo finalização rasteira.