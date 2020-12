Lei Seca: 69 condutores são flagrados pelo Detran-AM no feriadão

Neste feriado prolongado, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) autuou 385 condutores por diversas irregularidades, dentre elas o descumprimento da Lei Seca, que correspondeu a 69 autuações. Desde a noite da sexta-feira (04/12) até a noite de terça (08/12), o órgão intensificou as operações nas ruas de Manaus e nas saídas das rodovias estaduais AM-010 e AM-070. Infelizmente, duas pessoas morreram em um acidente na estrada Manaus-Rio Preto da Eva.

As operações foram realizadas pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e ainda resultaram na prisão de quatro pessoas, sendo duas por embriaguez ao volante, uma por desacato e outra por tentativa de suborno.

Das 69 ocorrências da Lei Seca, duas geraram a apresentação dos condutores na delegacia. Segundo o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor flagrado no teste do bafômetro com teor alcoólico acima de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (mg/l) ou que apresente sinais da alteração da capacidade psicomotora, além de ser autuado, também será detido em flagrante. Esses dois casos ocorreram na madrugada de segunda-feira (07/12) na avenida Santos Dumont, conhecida como Estrada do Aeroporto, na zona oeste.

Os demais condutores flagrados no teste do bafômetro, 49 ao todo, apresentaram teor alcoólico abaixo de 0,33 mg/l e foram apenas autuados no artigo 165 do CTB. Nesse caso, eles tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) recolhida, irão perder o direito de dirigir por 12 meses e, ainda, serão multados em R$ 2.934,70.

Outros 18 condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro e, como está previsto no artigo 165-A, também foram autuados com as mesmas sanções aplicadas a quem testou positivo no bafômetro.

Desacato e suborno – Durante uma das operações, uma mulher chamou os agentes de vagabundos após o veículo dela ser removido por irregularidades, e acabou sendo presa por desacato.

Já, na sexta, um motociclista fugiu da blitz na avenida Autaz Mirim, na zona leste, e ao ser alcançado pelo Policial Militar do Batalhão de Trânsito (BPTran), o condutor ofereceu R$ 100 para ser liberado da fiscalização e acabou recebendo voz de prisão.

FOTOS: Divulgação/Detran-AM