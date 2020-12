Lei Aldir Blanc: Governo do Amazonas inicia repasse aos contemplados no edital ‘Prêmio Feliciano Lana’

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, iniciou nesta segunda-feira (14/12), o pagamento dos projetos contemplados no edital “Prêmio Feliciano Lana”. Ao todo, 531 propostas foram classificadas no certame.

Com investimento inicial de R$ 23.300.000,00 (vinte e três milhões e trezentos mil reais), o edital teve um aporte financeiro de mais R$ 9,5 milhões, proveniente do remanejamento de verba que inicialmente foi prevista para o auxílio emergencial. No total, foram disponibilizados R$ 32.800.000,00 (trinta e dois milhões e oitocentos mil reais) para a premiação de propostas de todo o estado. Os valores destinados aos projetos variam de R$ 5 mil a R$ 200 mil.

“Esse recurso vai ajudar bastante a classe artística, com a qual dialogamos desde o início desse processo e que nos ajudou a construir este edital da melhor forma para a maioria. Agora, estendemos o apoio com a cessão de uso dos espaços administrados pela Secretaria para que os artistas possam executar seus projetos respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

O secretário também comenta a participação do interior no edital. “Tivemos 61 projetos contemplados no interior do estado, alcançando 17 municípios, muitos contemplados participaram pela primeira vez de um edital”, observa. “Estamos trabalhando para que mais cidades tenham acesso ao recurso, por isso lançamos o ‘Prêmio Encontro das Artes’, voltado para iniciativas no interior”.

Os municípios com projetos aprovados no “Prêmio Feliciano Lana” foram Parintins, Maués, Novo Airão, Manacapuru, Codajás, São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant, Itacoatiara, Lábrea, Iranduba, Presidente Figueiredo, Borba, Coari, Humaitá, Novo Aripuanã, Tabatinga e Tefé.

O edital contemplou propostas nas áreas de Artes Visuais, Artes Cênicas (Circo, Dança e Teatro), Audiovisual, Literatura, Música, Artesanato, Cultura Hip-Hop, Cultura Afro-brasileira, Cultura Popular e Folclore, Cultura Indígena, Design e Moda, Patrimônio Cultural, Material e Imaterial, Mídias Interativas, Economia Criativa e Solidária, Artes Integradas e Áreas Técnicas.

Os projetos aprovados deverão ser executados até o dia 31 de março de 2021. Os beneficiários deverão apresentar um relatório sobre as ações desenvolvidas até 30 dias após a execução da atividade.

Resultados preliminares – Também na segunda-feira foram publicados os resultados preliminares dos prêmios “Equipa Cultura” e “Encontro das Artes”, voltados à aquisição de bens visando atender a projetos artísticos, culturais e de economia criativa e solidária; e para projetos artísticos, culturais e de economia criativa e solidária no interior do estado. A lista completa está disponível na aba “Editais”, do Portal da Cultura.

Os participantes têm dois dias úteis para apresentar recursos, também pelo Portal da Cultura, nos links bit.ly/recursoencontrodasartes (Prêmio Encontro das Artes) e bit.ly/recursosequipacultura (Prêmio Equipa Cultura).

FOTO: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa