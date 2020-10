LeBron lidera ataque, Davis brilha na defesa, Lakers vencem o Heat e ficam a uma vitória do título

No retorno de Adebayo à série, jogo é marcado por batalha defensiva e muito equilíbrio; LeBron deslancha no segundo tempo, Davis se agiganta na defesa, e Lakers abrem 3 a 1 nas finais

Depois de ir à lona no último domingo ao ser nocauteado por um valente Miami Heat que teve em Jimmy Butler um heroi, o Los Angeles Lakers se recompôs e venceu o jogo 4 das finais da NBA por 102 a 96. O triunfo do time californiano veio a despeito da volta de Bam Adebayo, melhor jogador das finais do Leste e ausente dos jogos 2 e 3 das finais por causa de uma lesão no pescoço.

Se do lado do time da Flórida Jimmy Butler, Tyler Herro, Bam Adebayo e Duncan Robinson corresponderam, no lado amarelo, LeBron regeu o ataque com 28 pontos e 8 assistências. Além de anotar 22 pontos, Anthony Davis foi fenomenal na defesa com 4 tocos e um extraordinário trabalho defensivo durante toda a partida. Os Lakers abrem 3 a 1, e se vencerem na sexta-feira, faturam o seu 17º título da NBA, se igualando ao Boston Celtics em número de conquistas.

Não foi uma vitória tranquila. Se o torcedor dos Lakers ansiava por LeBron e Davis avassaladores logo no início, teve que se contentar com o Caldwell-Pope cestinha do time no primeiro tempo com apenas 10 pontos. A defesa ativa era um alento, mas infalível nos arremessos, Butler se impunha no jogo.

Os Lakers voltavam a fazer uma partida cheia de erros nos dois quartos iniciais, com passes desatentos, e LeBron tinha noite de simples mortal, com dificuldade de pôr a bola na cesta. O Heat acertou ao deixar de lado sua defesa por zona e investir num “um contra um” agressivo, que gerou à equipe 8 roubadas e 3 tocos, mantendo o grupo de Spoesltra no páreo.

Só que na volta do vestiário, Lebron James resolveu levantar o time na base do talento. Ele despertava no segundo tempo, e via Anthony Davis ser fenomenal na defesa do time angelino, dificultando as coisas para Butler no garrafão.

O banco de reservas contribuía, o time reduzia consideravelmente seus erros, Kyle Kuzma acertava seus arremessos. Até que a 39 segundos do fim, Anthony Davis afundou as perspectivas do Heat com uma bola de três que deu ao Los Angeles 9 pontos de vantagem. Não houve catástrofe que tirasse a vitória dos Lakers.