Laudos periciais do Detran Amazonas já podem ser solicitados pela internet

Com o objetivo de facilitar o acesso dos serviços ao cidadão, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), a partir desta terça-feira (24/01), disponibiliza os laudos periciais e de vistoria técnica por meio do protocolo virtual, no site https://www.detranamazonas.am.gov.com.br.

Essa iniciativa visa garantir mais agilidade e comodidade aos usuários. Contudo, a solicitação também pode ser feita presencialmente.

Todo condutor envolvido em colisão entre veículos, sem vítima lesionada e que ocasione apenas danos materiais, pode solicitar o serviço.

Em casos de acidentes com vítimas, os envolvidos devem acionar o Instituto de Criminalística por meio do telefone 190.

O Detran-AM disponibiliza dois tipos de laudos, os quais deverão ser solicitados de acordo com cada situação. Nos casos em que a perícia pode ser realizada imediatamente, sem a necessidade de remoção dos veículos, deverá ser solicitado o Laudo Pericial.

Para solicitá-lo, os condutores envolvidos devem manter o local preservado, sinalizar com triângulo, a fim de evitar novos acidentes, e acionar o gabinete de Perícias do Detran Amazonas pelos telefones (92) 98560-0509 ou (92) 3643-0037.

Após a perícia, poderá acessar o protocolo virtual por meio do site https://www.detran.am.gov.br, fazer a solicitação e realizar a entrega dos documentos necessários. O prazo para emissão do laudo é de até 10 dias úteis.

Nos acidentes em que não for possível a perícia imediata, os envolvidos deverão procurar a delegacia mais próxima e solicitar um boletim de ocorrência (BO).

Em seguida, poderão solicitar o agendamento da vistoria, a qual será realizada na sede do Detran-AM, não devendo se realizar qualquer reparo no veículo.

Nesses casos o laudo a ser solicitado é o de Vistoria Técnica, com prazo de emissão de até 7 dias úteis.

O Laudo de Vistoria Técnica também será o instrumento a ser utilizado nos casos previstos pela Portaria do Detran Amazonas nº 2963/2011, que impede a vistoria em vias de grande fluxo da cidade, no período de segunda a sexta, das 6h às 20h.

Em caso de dúvidas de como realizar o passo a passo para solicitar os laudos pela internet e quais os documentos necessários, basta acessar a carta de serviço https://www.detran.am.gov.br/servicos/laudo-pericias-e-vistorias-tecnicas/ disponível no site do Detran.

Via Judicial

Os laudos permitem ao condutor iniciar o processo junto aos juizados especializados, com a finalidade de se obter o ressarcimento dos danos materiais sofridos.

De acordo com o chefe do Gabinete de Perícia do Departamento, Tenente Elvis Amaral, o laudo é um instrumento importante para se ingressar na via judicial.

“Esse documento é extremamente necessário para auxiliar quem se sentiu lesado a procurar seus direitos por via judicial. É com ele que os envolvidos conseguem comprovar o dano material sofrido na colisão”, disse o Tenente.

Ainda de acordo com Amaral, o Detran Amazonas busca iniciativas que possam acelerar os processos periciais. Estão previstos projetos que visam aprimorar as inspeções veiculares e expedição de laudos já a partir de 2023.

FOTOS: Isaque Ramos/ Detran-AM

Arte: Detran-AM