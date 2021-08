Larissa Maciel Participa representando Humaitá no Concurso Miss Amazonas Plus Size 2021

Larissa Maciel ganhou a etapa estadual no concurso miss plus models Brasil e representa nossa cidade na capital do estado no Miss Amazonas Plus Size 2021

Larissa neste domingo 15 de agosto vai participar na final do Concurso Miss Amazonas Plus Size 2021 na capital “Manaus” na busca de mais um título para nossa cidade na área modelagem. Nossa influencer digital e modelo está trabalhando para sua apresentação na grande noite do concurso

Larissa Almeida Maciel, Nasceu em Humaitá AM, (07 de março, 1999) é influencer digital e conta com mais de 10k de seguidores no Instagram, modelo e também vencedora da miss plus models Brasil 2020.

Banner oficial do Concurso Miss Amazonas Plus Size 2021